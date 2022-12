Var a chiamata, la Serie A presenta la richiesta a Fifa e Uefa: i dettagli

IL VAR A CHIAMATA

La Serie A presenta infatti delle richieste a FIFA e UEFA, per valutare l’introduzione del VAR a chiamata, con una o 2 chiamate a partita per ciascuna squadra, oltre all’introduzione del fuorigioco semiautomatico a gennaio 2023, e rendere pubblici in diretta i dialoghi del VAR o comunque permettere la spiegazione da parte degli arbitri dei motivi della decisione.

Inoltre, assicurare maggiore uniformità per la definizione dei tempi di recupero. E, in aggiunta, anche ridurre le finestre per le nazionali, con un minor numero di gare quindi.

Infine, il decimo e ultimo punto riguarda le proposte legislative. Si tratta di otto proposte di intervento legislativo che vanno da giochi e scommesse fin all’antipirateria, passando per incentivi e contributi, sicurezza negli stadi, migliorare il lavoro sportivo e nuove norme per gli agenti.

Fonte: Il Mattino