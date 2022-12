SKY – Passi in avanti per Bereszynski-Zanoli. Novità sulla formula e su Contini

In casa Napoli ci si prepara per le due amichevoli contro il Villarreal e il Lille, tra domani e il 21 Dicembre, ma il mercato è sempre un tema che rimane nei pensieri del club azzurro. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, sarebbe stato definito lo scambio tra la società partenopea e la Sampdoria, Bereszynski e Zanoli. Per il terzino polacco prestito con diritto di riscatto, mentre prestito secco per il classe 2000. Inoltre arriverà anche Contini, ma come terzo portiere, mentre resterà Sirigu. Il tutto avverrà non appena il club ligure avrà trovato il sostituto e sembra che possa essere Dragovic della Stella Rossa.

