Secondo “Marca Claro”, sul Chucky ci sarebbe un forte club della Premier

Dopo il deludente Mondiale con il Messico, Hirving Lozano torna a pensare al Napoli, ma anche al mercato. Sullo sfondo c’è da terminare la stagione con la squadra di Luciano Spalletti, ma vietato pensare a quello che sarà dalla prossima stagione. Il messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e la prossima estate sarà decisiva per la sua permanenza a Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è stato chiaro anche con i prossimi calciatori in scadenza: i limiti di spesa imposti nel 2022 varranno anche nei prossimi anni. Ecco perché Lozano, che guadagna in azzurro oltre 4 milioni a stagione, potrebbe finire sul mercato. Secondo Marca Claro, sul Chucky ci sarebbe il Liverpool: i Reds sarebbero pronti all’offerta in caso di mancato rinnovo con gli azzurri. Fonte: mattino.it

Factory della Comunicazione