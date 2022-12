Per Demme, Spalletti ha fatto una richiesta specifica

Uno dei temi “caldi” del mercato del Napoli, è certamente il centrocampista Diego Demme. Non è un mistero che l’ex Lipsia, non sia contento del pochissimo impiego, anche per colpa dell’infortunio di inizio stagione. Secondo il CdS, il tecnico Luciano Spalletti, avrebbe chiesto alla società di non cederlo a Gennaio. L’obiettivo è di tenere Diego Demme fino a fine stagione e i motivi sono due. Il primo per il traguardo da centrare che è lo scudetto e il secondo visto i tanti impegni avrà le chance per mettersi in evidenza. In attesa di capire se ci saranno eventuali squadre pronte ad averlo, ma alle condizioni del Napoli, il centrocampista tedesco resterà in azzurro e le amichevoli contro Villarreal e Lipsia sono l’ideale per rimettersi in carreggiata.

