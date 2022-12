Paolo Specchia (ex allenatore): “Bereszynski? Giocatore di rendimento e senza punti deboli”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, condotto da Gianluca Gifoni, è intervenuto l’ex allenatore Paolo Specchia. “Credo che il Napoli che ho visto in queste amichevoli sia una squadra sana, in buone condizioni, che fa ben sperare. Sono fiducioso e per fortuna nessuno si è infortunato. Credo che ci avviamo ad una ripresa che vedrà il Napoli ben allenato, motivato e conscio della sua forza. Sullo scambio di prestiti Bereszynski-Zanoli, il Napoli ha fatto benissimo a cautelarsi a destra, soprattutto in vista di un traguardo così importante da centrare. Secondo me il polacco è un giocatore di rendimento, di medio valore, stabile e senza punti deboli sulla carta”.

Factory della Comunicazione

La Redazione