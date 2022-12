ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli-Lazio Women? Domenica iniziativa per star vicino alle azzurre”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco.

Esiti delle gare dei club italiani di Champions Women? “Sotto una fitta neve, la Juve è scesa ieri in campo con lo Zurigo ed ha vinto 5-0 per tenere viva la speranza di qualificarsi agli ottavi della competizione. Girelli ha siglato un grande poker. Il club bianconero, infatti, ha confermato quanto di buono ha dimostrato già in campionato con la Roma nell’ultimo turno. Le giallorosse, invece, affronteranno il S. Polten, basta un punto contro le austriache per qualificarsi ai quarti del torneo, sarebbe un risulto storico per il club. Il prossimo turno con il Lione sarà decisivo per la Juve”.

Pensieri sul Napoli Femminile? “Domenica le azzurre devono avvicinarsi alla Lazio, poiché nella giornata precedente hanno pareggiato con il San Marino Academy. Il club laziale ha un vantaggio di +5 sul Napoli Femminile. Il club campano, tuttavia, ha inviato alcune scuole calcio a visionare la partita, una splendida iniziativa per incrementare l’interesse per il calcio femminile. Questo è un grande campionato: se le azzurre dovessero vincere, lo scenario in classifica si riaprirebbe”.

