N. Schira, esperto di mercato: “Ha un ingaggio ‘pesante’, al Valencia, c’è Gattuso che lo stima”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Nicolò Schira, esperto di mercato: “Bereszynski-Zanoli? Sono molto gli agenti a spingere per chiudere l’affare, ma c’è una differenza di stipendi tra i due che le società devono far quadrare. Pastorello è il nuovo procuratore del polacco e sta spingendo tanto per portarlo a Napoli, per lui sarebbe una bella mossa portarlo nel giro di pochi giorni in una squadra che può vincere lo Scudetto. Per Zanoli è una chance importante, è molto intrigato da un’occasione che sarebbe ideale per lui. In 6 mesi può svoltare la propria carriera. I due club ora stanno cercando di sistemare tutto, anche perché la Samp sta vivendo giorni delicati per la propria questione societaria. Bisogna avere pazienza, ma l’operazione è ormai impacchettata e impostata. Demme? Per il Napoli resta un giocatore del progetto, ma non è un ragazzino: ha capito che con questo Lobotka non giocherà molto e vuole il suo spazio. Ha un ingaggio pesante però, la Salernitana lo ha sondato e non ha trovato la quadra. Occhio sempre al Valencia, dove c’è Gattuso che lo stima molto. Di certo il tema Demme ce lo porteremo avanti per tutto il mese di gennaio. Sirigu e il vice Meret? Sirigu ha qualche proposta, fa parte del casting della Salernitana. Ci sono tanti portieri scontenti in giro, ma le porte libere sono pochissime. Il Napoli ha già allertato Contini, che può rientrare se va via Sirigu. Tutto dipenderà dall’ex Genoa però, che ha qualche richiesta anche dalla MLS. Vedremo quale sarà l’incastro. Il Napoli è contento così, non ha emergenze”.

Fonte: Radio Punto Nuovo