Domani alle ore 16,00 al Lusail Iconic Stadium si giocherà la tanto attesa finale dei Mondiali in Qatar tra la Francia e l’Argentina e c’era grande attesa per la designazione arbitrale. Si tratta del polacco Szymon Marciniak Al suo fianco ci saranno gli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Come curiosità il padre fu il guardalinee della finale dei Mondiali ’90 Argentina-Germania, come si dice corsi e ricorsi speciali.

