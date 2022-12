Kim puntualizza sulla tv coreana: “A Napoli da sei mesi mi infastidiscono le voci di mercato”

Kim sta per rientrare a Napoli dopo l’eliminazione al Mondiale agli ottavi di finale con la Corea del Sud contro il Brasile. il suo arrivo a Castel Volturno è previsto per martedì. «Mi infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi. Finora ho evitato interviste proprio per questo motivo. L’infortunio? Anche se le vacanze sono state brevi, mi sono riposato», ha detto il difensore azzurro a You Quiz sulla tv coreana stoppando le voci di mercato. Spalletti aveva parlato di Kim alla vigilia della partita del Napoli in Turchia contro il Crystal Palace. «Kim si trova così bene a Napoli ed è così adatto al nostro modo di essere con la sua esecutività e tranquillità che mi sembra sia proprio nel posto giusto per lui». Kim a Napoli sta benissimo, ha cominciato nel migliore dei modi la nuova avventura ed è un pilastro della squadra azzurra.

Fonte: Il Mattino