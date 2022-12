Italia – Mancini prepara lo stage per scovare l’oro del futuro: la lista dei convocati

Roberto Mancini prepara lo stage per l’Italia. Il Ct azzurro Scaverà prima in cadetteria per trovare l’oro del futuro, poi approfondirà le conoscenze già emerse nella superficie dei massimi campionati. Per ampliare la base dei convocabili in Nazionale, il Ct ha voluto uno stage diviso in due momenti.

Il primo, da martedì 20 dicembre a mercoledì 21 mattina, sarà riservato ai calciatori di Serie B (a parte Calafiori e Pio Oristanio) che torneranno a disposizione dei club sei giorni prima della 19ª di campionato; il secondo, da mercoledì pomeriggio fino a giovedì mattina, sarà utile a visionare i calciatori di A e quelli che militano all’estero. Coverciano ospiterà in totale 69 calciatori.

In entrambi i gruppi ci sono sia gli atleti non più “Under” ma comunque “di interesse” azzurra (come Folorunsho, Brunori, Caso e Varnier da una parte e Baschirotto, Casale e Valeri dall’altra) sia i giovanissimi, che sono molti di più nel secondo gruppo con ben 7 nati nel 2004 tra cui Ndour, il bresciano di padre senegalese che gioca nel Benfica e ha attirato le attenzioni del Manchester United.

Da scoprire i 2006 Martinelli (Fiorentina) e Mannini (Roma) e i 2005 Mane e Chiarodia, che giocano in Germania nel Borussia e nel Werder. La Nazionale tornerà in campo a marzo per disputare le prime due gare di qualificazione a Euro 2024: il 23 contro l’Inghilterra a Napoli e il 26 a Malta.

I CONVOCATI

– 1° gruppo: Antonucci (Cittadella), Boloca (Frosinone), Bontanti (Modena), Brunori (Palermo), Calafiori (Basilea), Caligara (Ascoli), Canestrelli (Pisa), Caprile (Bari), Caso (Frosinone), Cittadini (Modena), Corrado (Ternana), Dalle Mura (Spal), Da Riva (Como), Delprato (Parma), Di Pardo (Cagliari), Fabbian (Reggina), Falcone (Lecce) * Florenzi (Cosenza), Folorunsho (Bari), Giovane (Ascoli), Gozzi (Cosenza), Lipani (Genoa), Millico (Cagliari), Moro (Frosinone), Mulattieri (Frosinone),

Nicolussi Caviglia (Sudtirol), Pio Oristanio (Volendam), Panada (Modena), Papetti (Brescia), Pierozzi (Reggina), Salcedo (Bari), Turati (Frosinone), Varnier (Spal) . 2° gruppo : Baldanzi (Empoli), Baschirotto (Lecce), Bianco (Fiorentina), Birindelli (Monza), Buongiorno (Torino), Cambiaghi (Empoli), Carnesecchi (Cremonese), Casadei (Chelsea),

Casale (Lazio), Chiarodia (Werder Brema), Colombo (Lecce), Colpani (Monza), Coppola (Verona), Cortinovis (Verona), D’Andrea (Sassuolo), Falcone (Lecce)*, Faticanti (Roma), Fazzini (Empoli), Gabbia (Milan), Gallo (Lecce), Lovato (Salernitana), Lucca

(Ajax), Mancini (Juventus), Mane (Borussia Dortmund), Mannini (Roma), Martinelli (Fiorentina), Missori (Roma), Ndour (Benfica), Pirola

(Salernitana), Quagliata (Cremonese), Raimondo (Bologna), F. Ranocchia (Monza), F. Terracciano

(Hellas Verona), Tongya (Odense), Valeri

(Cremonese), E. Vignato (Bologna), S. Vignato

(Monza).

Fonte: CDS