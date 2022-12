[Foto] – Zielinski a -5 gradi: foto strong prima di fare ritorno a Napoli

Tra un allenamento e l’altro anche un po’ di relax per Piotr Zielinski, che nel freddo polacco sta smaltendo le fatiche del Mondiale in Qatar. Il centrocampista del Napoli è in patria e a Wroclaw sta vivendo le ultime ore di vacanza prima di fare ritorno in Italia in una piscina riscaldata mentre tutto fuori è a -5°, temperatura abituale in questi periodi in Polonia. L’azzurro ha condiviso su Instagram le foto.

Fonte: mattino.it