E. Fedele: “Per me il Napoli resta la squadra favorita e non voglio scaramanzie”

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Argentina-Francia è la finale giusta, tifo per i sudamericani, anche se i transalpini sono leggermente favoriti. Poi c’è la sfida tra il genio, colui che ha determinato l’ultimo ventennio di calcio, e il calciatore del futuro, Mpabbè, più atleta dominante. Maradona è inarrivabile, inutile fare paragoni che non fanno bene a nessuno.Il dirigente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Argentina-Francia è la finale giusta, tifo per i sudamericani, anche se i transalpini sono leggermente favoriti. Poi c’è la sfida tra il genio, colui che ha determinato l’ultimo ventennio di calcio, e il calciatore del futuro, Mpabbè, più atleta dominante. Maradona è inarrivabile, inutile fare paragoni che non fanno bene a nessuno. Bereszynski? Buon rinforzo, un giocatore esperto può servire, il Napoli sta operando senza trascurare alcun dettaglio, fa bene. Per me il Napoli resta la squadra favorita, non voglio scaramanzie, nessuno è forte come gli azzurri. Contini per Sirigu? Contini è un buon portiere, ma deve giocare di più, Sirigu balia perfetta per Meret, che è ormai titolare senza dubbi. Demme via? Io non lo cederei, servono tutti in questi 5 mesi di passione». Buon rinforzo, un giocatore esperto può servire, il Napoli sta operando senza trascurare alcun dettaglio, fa bene. Per me il Napoli resta la squadra favorita, non voglio scaramanzie, nessuno è forte come gli azzurri. Contini per Sirigu? Contini è un buon portiere, ma deve giocare di più, Sirigu balia perfetta per Meret, che è ormai titolare senza dubbi. Demme via? Io non lo cederei, servono tutti in questi 5 mesi di passione».

Factory della Comunicazione