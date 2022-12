Domani sera penultimo test: c’è il Villarreal. Le ultime sulla prevendita

Nel linguaggio medico, «personalizzato in campo» sa d’apertura, è una boccata d’aria pura che trascina fuori dal tunnel: Amir Rrahmani c’è entrato a Cremona il 9 ottobre, saranno circa tre mesi alla ripresa del campionato, e almeno vede la luce e sente il profumo dell’erba.

Sirigu, invece, deve ancora stare in palestra, e spera che passi in fretta. La penultima amichevole sta per arrivare, con il Villarreal (20.30, domani sera) ci sarà la curva B piena, l’accoglienza che Albiol e Reina si sono meritati e, secondo le previsioni che sfidano l’andamento, forse trentamila spettatori, qualcuno in meno. E per il Lille (mercoledì 21, alle 20.30), un pretesto pe r farsi gli auguri, prezzi ancora più popolari (5 euro le Curve, 10 euro i Distinti, 20 la Nisida,

30 la Posillipo). Poi sarà (quasi) campionato e Rrahmani e Sirigu ci pensano eccome.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS