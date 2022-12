Dal campionato al Var passando per le giovanili: le nuove riforme della Serie A

La Lega Serie A svela il suo progetto di riforma del calcio italiano, un «progetto di sistema, presentato nei tempi annunciati e che non si vedeva da anni».

CAMPIONATI E STADI

Iniziando dall’ordinamento dei campionati, la Lega non prevede una diminuzione per il massimo campionato, ma una riduzione del numero delle squadre a livello professionistico: «100 sono troppe». «Non è più rinviabile ridefinire la missione dei diversi campionati professionistici», c’è scritto nel documento, per cui occorre «realizzare meccanismi di mutualità più efficaci e rendere più efficiente il meccanismo del paracadute».

Passando al tema delle infrastrutture e degli stadi, la Lega chiede l’attivazione di una cabina di regia unica, con il massimo supporto al dossier per ospitare in Italia Euro 2032 oltre a tax credit per chi investe sulle strutture e un inserimento nelle licenze nazionali di ulteriori requisiti infrastrutturali.

