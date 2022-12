CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La mia graduatoria degli azzurri visti al Mondiale”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Dei calciatori visti meno con il Napoli, sicuramente c’è Giovanni Simeone. Anche se pochi minuti ma una media realizzativa come Osimhen. Gaetano? Quando ci fu Ancelotti lo iniziammo a vedere nel ruolo di regista, ma non si continuò su quella strada. Con il Crystal Palace, bene in fase di pressione, come nel caso del gol di Raspadori. Bene anche Ndombele che sta ritrovando la forma migliore. Sullo scambio Bereszynski-Zanoli, per il secondo sarebbe l’occasione per vederlo giocare con continuità, mentre il polacco cercherà un pronto riscatto dopo il Mondiale in Qatar. Sugli azzurri Nazionali, credo che Lozano per minuti giocati e chilometri percorsi, ha dato tanto nelle tre gare con il Messico. Credo che Anguissa abbia fatto meglio rispetto a Kim Minjae, ma il sud-coreano aveva problemi al ginocchio. Infine il Napoli Primavera tornerà in campo il 7 Gennaio al “Vismara” contro il Milan dell’ex Ignazio Abate”.

