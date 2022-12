Bereszynski, il jolly di fascia. Ora dalle parole si dovrà passare ai fatti

Il Napoli si concentrerà sugli ultimi test amichevoli, domani contro il Villarreal (ore 20,30) e il 21 contro il Lille (ore 20,00), ma il mercato è sempre nei pensieri del club azzurro. Negli ultimi giorni si parla del possibile scambio con la Sampdoria: Berezsynski-Zanoli. Il connazionale di Zielinski, può giocare su entrambe le fasce, perciò sarebbe un valido sostituto di Di Lorenzo. Il polacco sarebbe l’usato sicuro tra campionato e Champions. Ha giocato in passato sia nella difesa a 3 con Gianpaolo, ma anche a 4 trova la sua confort-zone. Per il classe 2000 nativo di Carpi sarebbe l’ideale per sei mesi la squadra ligure, troverebbe la continuità agognata e crescerebbe di condizione. Secondo il Corriere dello Sport, invece è congelata la pista del ritorno di Contini, perciò bisognerà chiudere, senza il portiere di origini ucraine, lo scambio. Insomma, come si dice in questi casi, mancano solo le firme, però dalle parole si dovrà passare ai fatti.

Factory della Comunicazione

La Redazione