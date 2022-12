AMICHEVOLE – Aston Villa-Villarreal 0-1, decide Capoue, domani test a Napoli

Dopo il 3-4 contro il Galatasaray, il Villarreal ha disputato un altro test amichevole a Birmingham contro l’Aston Villa. Decide per la squadra di Qique Setien la rete di Capoue. In campo Reina, panchina per Albiol. Domani per gli spagnoli l’amichevole al “Maradona” contro il Napoli, fischio d’inizio ore 20,30.

Aston Villa FC: Olsen; A. Young, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Douglas Ruiz, McGinn, Buendia; Bailey y Watkins También jugaron: Marshall, Cash, Augustinsson, Bednarek, Chambers, Dendoncker, Ings, Nakamba, Archer y Kaden Young.

Villarreal CF: Reina; Kiko Femenía, Mandi, Cuenca, Mojica; Trigueros, Parejo, Coquelin; Chukwueze, Gerard y Danjuma También jugaron: Morlanes, Capoue, Pau, Albiol, Collado, Yeremy, Álex Baena, Jackson, Iker Álvarez, Carlos Romero y Marcos Sánchez.

Gol: 0-1. Min. 77: Capoue.

Árbitro: Darren Bond (Ingliterra).

Fonte: twitter Villarreal