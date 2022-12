Alessandro Formisano (Head of Operation Napoli): “Maglia di Natale? Messaggio ironico. Le gare al “Maradona” è per avere tifosi sempre al nostro fianco”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto l’Head Of Operations Alessandro Formisano. “I nostri calendari hanno sempre lanciato messaggi di pace e serenità e quello del 2023/24 è distensivo per stare al fianco del popolo ucraino. La maglia con la renna? E’ un messaggio ironico, però ha auto un grande successo, visto che il tema sono le festività del Natale. Sulle problematiche dei biglietti con TicketOne, è giusto che ci vengano riferiti, sono settimane che sperimentiamo il biglietto elettronico su Wallet. Siamo sempre a disposizione per risolvere i problemi. Amichevoli? Servono a riabbracciare il nostro pubblico. Abbiamo fissato prezzi ridotti e orari comodi per avere quanto più tifosi è possibile al Maradona”.

Factory della Comunicazione

La Redazione