Al Grenoble, la comunità francese a Napoli, si “farà sentire”

In città si tiferà Argentina, i motivi del cuore non si discutono e, nel capoluogo partenopeo, sono attesi tantissimi argentini per assistere, attraverso i maxi schermi, alla finale di Qatar 2022. Ma, si tratterà di un giorno di festa anche per i francesi presenti a Napoli, tra turisti e chi la città la vive invece da anni. Alcuni di questi si ritroveranno tra le onde albicelesti presenti in strada, con la speranza dello sgambetto e di bissare il successo di Russia 2018 per entrare nella storia. La comunità transalpina di Napoli non sarà così numerosa, ma si farà sentire: si erano incontrati all’Istituto Francese presente in città già mercoledì sera, in occasione della semifinale contro il Marocco. Ma stavolta serve di più, perché in palio c’è una vittoria che tutti sognano.

Factory della Comunicazione

Il Mattino