Villarreal e Lille, prosegue bene la prevendita delle 2 amichevoli

La prevendita prosegue parallelamente a quella della seconda sfida in calendario sempre al Maradona mercoledì alle 20 con il Lilla, l’ultima del 2022. Listino prezzi Villarreal: Tribuna Posillipo 35 euro; Tribuna Nisida 25 euro; Tribuna Family adulto 10 euro, ridotto 5 euro per gli under 12; Distinti 15 euro; Curve A e B 8 euro. Questi, invece, i prezzi per il Lilla: Tribuna Posillipo 30 euro; Tribuna Nisida 20 euro; Tribuna Family adulto 10 euro, ridotto 5 euro per gli under 12; Distinti 10 euro; Curve A e B 5 euro.

Villarreal Lilla

Fonte: CdS