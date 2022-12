V. Tosto: “Napoli, da gennaio devi azzerare tutto”

L’agente Vittorio Tosto è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Bereszynski è un calciatore consolidato, di esperienza, che ha disputato un buon mondiale e che garantisce un certo tipo di prestazioni. Zanoli, giovane di prospettiva, sicuramente crescerà ma il Napoli evidentemente cerca qualcosa di più pronto e immediato. Il polacco è sicuramente più pronto di Zanoli per lottare per qualcosa di importante. Di Lorenzo? Lui gioca bene in qualsiasi ruolo: con la testa da robot che si ritrova e la consapevolezza acquisita, credo che se Spalletti lo schierasse in porta giocherebbe bene anche lì. Da gennaio il Napoli dovrà azzerare tutto. Quello che conta è il presente e come ci si preparerà nelle prossime due settimane».

