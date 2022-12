Ultime Napoli – Un recupero per Spalletti. Le ultime su Sirigu e Rrahmani

Il 2022 del Napoli sta per terminare e bisognerà giocare le ultime due gare stagionali, ciò le amichevoli contro Villarreal e il Lille. La prima sarà sabato al “Maradona” alle ore 20,30 contro gli ex Reina e Albiol, mentre contro i francesi, squadra dove ha militato del bomber Osimhen, il 21 alle ore 20,00 e sempre a Fuorigrotta. La squadra da ieri è tornata ad allenarsi e c’è il recupero di Diego Demme, dopo l’affaticamento muscolare. Invece lavoro personalizzato per Sirigu e Rrahmani. Per il difensore del Kosovo è tutto da programma, secondo il Corriere dello Sport, si sta lavorando per averlo in vista dell‘Inter, la sfida del 4 Gennaio 2023 alle ore 20,45 e le sensazioni sono buone.

Factory della Comunicazione

La Redazione