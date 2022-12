Ultime Juventus – Per Allegri due titolari in dubbio per Napoli

La pausa doveva essere da supporto per le squadre, Juventus compresa, ma dall’infermeria non arrivano buone notizie per Max Allegri. Il tecnico dei bianconeri perderà per 20 giorni il capitalo Leonardo Bonucci, sicuro niente Cremonese, ma spera di riaverlo per la gara del 13 contro il Napoli. In dubbio anche Pogba che vorrebbe esserci per la gara del “Maradona”, ma Allegri lo riavrà con ogni probabilità a metà Gennaio tra la Coppa Italia oppure tra Monza e Atalanta.

Factory della Comunicazione

La Redazione