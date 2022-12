UFFCIALE – Lidia Bradau saluta il Cesena Fc

Il Cesena FC comunica di aver trovato l’accordo con la centrocampista Lidia Bradau, la quale non disputerà la seconda parte del campionato di Serie B con la maglia bianconera per intraprendere un nuovo percorso calcistico.

Giocatrice seria e tenace, tutta la Società ringrazia Lidia per l’impegno che fin da subito ha contraddistinto la sua strada in bianconero, augurandole il meglio per il suo futuro calcistico e non solo.

Grazie di tutto!

Fonte: asdcastelvecchio.it