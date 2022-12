Sommella, proc. sport.: “Alla ripresa ci sono due partite complicate, ma Luciano sa come affrontarle”

Marco Sommella, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Mi auguro che lo scudetto lo possa vincere il Napoli, ma sappiamo tutti che è troppo presto. Alla ripresa ci sono due partite complicate, ma Luciano sa come affrontarle.

Il Napoli è una squadra che gioca bene, perdere 5/6 leader e aver rinforzato la squadra è ammirevole. Prendere ragazzi che non parlano nemmeno l’italiano, metterli insieme e vedere come giocano è una bellissima storia. Ci sono tutte le possibilità.

Se il Bari continua a giocare così può arrivare in Serie A, ha preso consapevolezza dei propri mezzi. Tanti meriti a Ciro Polito, che in due anni ha costruito una squadra competitiva.”

Factory della Comunicazione