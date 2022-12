Napoli-Bereszynski, l’ultima parola spetta ad AdL

Il Napoli quest’anno ha la grande occasione di vincere lo scudetto, visto anche l’importante vantaggio che si è creato fino al mese di Novembre. Per questo il club azzurro, come riporta il CdS, cerca un vice Di Lorenzo, per far riposare il terzino e capitano dei partenopei. In cima alla lista c’è il polacco della Sampdoria Bartosz Bereszynski, per un possibile scambio con Zanoli che vestirebbe la casacca dei liguri per sei mesi. Si sta lavorando sulla formula per cercare di accontentare le parti. Il classe 2000 del Carpi per giocare e Spalletti avere un vice che possa far rifiatare l’ex Empoli. Il tutto sembra pronto, ora si attende l’ok di De Laurentiis per chiudere l’affare. Tra l’altro Bereszynski troverebbe Zielinski connazionale e che gli sta parlando della città. Bisogna solo attendere, ma la strada è ormai tracciata.

