Milanese: “Stavolta la sensazione è che si possa arrivare fino in fondo…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mauro Milanese, ex terzino di Napoli e Inter: “Con Bereszynski la rosa del Napoli si completerebbe ulteriormente e parliamo di una squadra già lanciatissima per lo Scudetto. Stavolta la sensazione che danno gli azzurri è di una realtà che può davvero arrivare fino in fondo. Alla ripresa ovviamente ci saranno delle incognite, ma vale per il Napoli come vale per tutti. Può incidere sia positivamente che negativamente, ma a questo livello si commettono pochi sbagli in preparazione. Se il Napoli vince o perde lo Scudetto non dipenderà certo da questa sosta. Brozovic? Chiaro che ora deve fermarsi e non giocare la finalina, ma credo ci siano i giorni necessari per vederlo in campo in Inter-Napoli. E’ un calciatore particolare, difficile da sostituire. Oggi scarseggiano i playmaker di questo livello, è un ruolo molto particolare dove operare. Quale centrocampo scelgo tra quello del Napoli e dell’Inter? Parliamo di grandissimi calciatori, ognuno con le proprie qualità. Bisognerebbe fare le somme dei vari elementi messi insieme. Lukaku e Lautaro? Saranno i più arrabbiati contro il Napoli, questo è certo. Il belga è arrivato malissimo al Mondiale, ha bisogno di tempo per entrare in forma. Se guarda il punto di vista egoistico dell’Inter, le gare del Mondiale hanno aiutato Lukaku a recuperare la forma e a incamerare rabbia in vista del Napoli”.