M. Plastino: “Kvara fa cose da fuoriclasse, ma aspettiamo”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Messi? La valutazione di un giocatore sui titoli conquistati è relativa. La capacità di un grande campione non si misura con le vittorie. Con tutto il rispetto per Messi, che è un grandissimo giocatore, io non credo che sia migliore di Maradona. Chi non ha visto Maradona o Pelè non può dire certe cose. Secondo me bisognerebbe fare un referendum con i compagni di squadra, dell’uno e dell’altro, per provare a darne un giudizio definitivo. Mercato Napoli? Sono d’accordo con il prestito di Bereszynski come sostituto di Di Lorenzo. Non farei nulla di più e che possa destabilizzare la situazione. Per Kvara aspettiamo ancora un attimo a dire che è un fuoriclasse. Gli ho visto fare cose da fuoriclasse, ma aspettiamo. Spalletti finora non ha sbagliato un colpo dal punto di vista psicologico e tecnico».

Factory della Comunicazione