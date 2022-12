L’ex Younes aggredito dall’allenatore dell’Utrecht, che poi si dimette

L’ex attaccante del Napoli Amin Younes è stato vittima di un’aggressione da parte del suo allenatore all’Utrecht dopo un’animata discussione. Henk Fraser si è poi dimesso dal suo incarico: “Non mi era mai successo e non va bene né per me né per il club. Ho danneggiato la società col mio comportamento e mi dispiace. Ho deciso di dimettermi, non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte“. Thijs van Es, direttore generale del club olandese, si è limitato a confermare l’addio dell’allenatore: “Henk ha mostrato un comportamento che eccede il limite di quanto consentito“.

Fonte: Il Mattino