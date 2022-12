L’ex Morgan De Sanctis spalanca la porta a Sirigu

In Turchia, e non solo, qualcosa è successo: Sirigu ha parlottato a lungo con De Sanctis, che ha una porta spalancata per l’infortunio di Sepe, e che, potendolo, aprirebbe anche quelle del centrocampo a Demme. Il Napoli non ha alcuna tentazione d’intervenire, non si è scomposto, ha lasciato ai giocatori l’ultima parola: partirebbero solo se veramente lo volessero. «Ma la stagione sta entrando nel vivo». Come dire: restate qua, ci sarà spazio per tutti. Forse anche per Contini, che potrebbe diventare il terzo, a prescindere da Sirigu.

