L’ex Giaccherini: “Scudetto? Mancano tante partite, ma il Napoli ha molto margine e resta la favorita”

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole dell’ex giocatore Emanuele Giaccherini:

Strappandoti un sorriso, quando eri a Cesena eri paragonato proprio alla Pulce… “No dai, è un paragone che non esiste né in cielo né in terra… Però sì: quando ero a Cesena a me chiamavano la Pulce di Talla, mentre Leo è la Pulce del mondo (ride ndr)!”.

A tre settimane dalla ripresa della Serie A, possiamo già dire che il 2023 sarà l’anno del Napoli? “È ancora troppo presto, ma di certo il Napoli ha già accumulato un bel vantaggio. La sosta e il fatto che si sia fermato il campionato è comodo anche per gli azzurri. Ha avuto il tempo per limare le ultime cose e rifare la preparazione. Mancano tante partite, ma il Napoli ha molto margine e resta la favorita“.

Juventus, Milan e Inter: puoi sceglierne solo una per il ruolo di anti-Napoli. Quale prendi? “L’Inter. Per me resta sempre la squadra più forte della Serie A, se guardiamo l’organico. Al netto di Lukaku che ha saltato gran parte della stagione per infortunio, è un gruppo e una rosa che avrà ancora tantissimo margine per crescere. Soprattutto a partire dalla ripresa”.

E invece, potendone scegliere sempre uno soltanto: chi prendi tra Leao e Kvaratskhelia? “Kvaratskhelia, senza dubbio. È un giocatore che ha una grandissima continuità, oltre il talento e la qualità che stiamo vedendo tutti. Leao ha colpi da campione, ma la cattiveria e la continuità del georgiano sono superiori“.

