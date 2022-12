Il pressing su Kim Min Jae è di quelli Real: pronti a pagare la clausola

Nonostante abbia ribadito proprio ieri, ad una tv coreana, quanto stia bene a Napoli e come determinate voci gli diano fastidio, non si placano i rumors di mercato che riguardano Kim Min Jae. Il Real Madrid avrebbe 50 milioni di euro già pronti. Gli spagnoli si preparano così per il prossimo mercato estivo: secondo quanto riportato da The Sun, infatti, la squadra di Carlo Ancelotti avrebbe l’intenzione di versare la clausola necessaria per il cambio di casacca. A luglio, si attiverà la “famosa” postilla del contratto che potrebbe convincere il sudcoreano a lasciare l’azzurro…A questo punto risulterebbe b effato anche il Manchester United che è molto interessato al centrale azzurro. Kim è arrivato a Napoli per 20 milioni dal Fenerbahce solo pochi mesi fa, ma il rendimento avuto in Italia ha sorpreso tutti, anche gli operatori di mercato che ora vogliono strapparlo all’azzurro.

Factory della Comunicazione

Fonte: Mattino.it