Il Napoli bussa ancora alla porta del Sassuolo che non cambia la sua strategia di mercato

Dopo l’affare fatto in estate con Giacomo Raspadori, il Napoli vorrebbe proseguire nelle trattative di mercato con il Sassuolo. I prossimi calciatori messi nel mirino sono Davide Frattesi e l’esterno sinistro Armand Laurientè. Per il primo si tratta di un centrocampista, precisamente mezz’ala che sa far gol ed è importante in fase difensiva. In estate è stato vicino alla Roma e anche in questo momento non mancano le concorrenti. Sul secondo il suo agente non ha chiuso la porta al club azzurro ed è la rivelazione del campionato. La società neroverde, come sempre, non cambia la strategia, come riporta il Corriere dello Sport, spara cifre alte e vedere se il Napoli o chiunque altro club voglia andare avanti nelle trattative.

