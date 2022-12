G. Angelini “Zanoli è forte ma ha bisogno di giocare, il Napoli è destinato a vincere il campionato”

Giuseppe Angelini, ex allenatore del Napoli Primavera, ha commentato il futuro di Zanoli al Napoli e non solo ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Zanoli ha le potenzialità per essere un calciatore importante, ma ha bisogno di giocare.

Dopo essere stato a Napoli ed essersi allenato con grossi campioni, deve avere la chance di mettersi in mostra. Il percorso che doveva fare l’ha fatto, ora ha bisogno di fare minuti. La retrocessione con la Primavera? Il covid ci penalizzò tantissimo. Cioffi in quel periodo li aveva delle qualità importanti, ora anche lui avrà bisogno di fare il suo percorso e andare avanti. Il Napoli? Parlarne adesso è facile. Stanno valorizzando tanti giovani, anche importanti come Kvara e Raspadori.

Non era facile, ma ora il Napoli è destinato a vincere il campionato. Ci tocchiamo (ride ndr), ma la società ha lavorato nella maniera giusta. Era da anni che non si vedeva una squadra così forte, anche e soprattutto in Europa. Gaetano come vice-Lobotka? Lo conosco bene, anche se non l’ho allenato di persona.

L’anno prima del mio arrivo trascinò il Napoli. E’ stato un problema, perché il talento di Gianluca ha nascosto anni di carenze della Primavera azzurra. E quando sono arrivato questi problemi sono emersi. Ancelotti lo mise davanti alla difesa in qualche amichevole e quello può essere il suo ruolo definitivo e arrivare anche ai livelli della Nazionale, dei vari Tonali e altri. Bisogna solo aspettarlo”.