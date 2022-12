F. Colomba ( ex allenatore ): “Mertens alla Salernitana sarebbe stato come Messi”

Franco Colomba, ex allenatore della Salernitana e del Napoli, ha parlato di Dries Mertens ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“La Salernitana si sta confermando come una squadra che non è più una sorpresa o un miraggio della Serie A. Qualche battuta d’arresto c’è stata, ma la salvezza non è più un qualcosa di proibitivo per questa squadra. Questa Salernitana con Mertens? Sarebbe stata la squadra con un giocatore stratosferico. Quanto fatto dal belga a Napoli è sotto gli occhi di tutti.

A Salerno avremmo visto un Mertens alla Messi, come un uomo di raccordo e capace di fare tanti gol. Sarebbe stato trascinante per tutto il gruppo si. Il mercato della Salernitana? Di solito a gennaio grandi colpi è difficile farli. La Salernitana dovrà capire cosa tornerà utile per la prossima stagione e anticipare un po’ i tempi, senza alterare troppo gli equilibri.

I troppi dubbi su Nicola? I dubbi e le critiche a Nicola davvero faccio difficoltà a capirli. Ha fatto cose straordinarie l’anno scorso e le sta facendo anche quest’anno. Purtroppo il calcio è fatto di interessi, ci sono tanti agenti che spingono per portare i propri uomini.

Lo so perché nella mia carriera sono stato esonerato un paio di volte e anche in maniera ignobile, e succedeva proprio perché qualcuno spingeva da dietro. Dinamiche di questo calcio moderno, che a me piace sempre meno. Il Napoli? Non vedo perché dovrebbe perdere il passo, l’importante sarà uscire imbattuti dagli scontri diretti. Altrimenti le avversarie si ringalluzziscono poi”.