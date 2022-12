Bucchioni: “Inter-Napoli? Azzurri favoriti dalla sosta, ecco perchè”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di Inter-Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sin dal giorno uno, ho detto che questo Mondiale l’avrebbe vinto Messi. Adesso manca solo l’ultimo step e staremo a vedere come andrà a finire. Sono sicuro che Messi sarà decisivo in finale, non giocava così da almeno due anni. La Francia, invece, l’ho vista un po’ stanca e ha impiegato tante energie per battere il Marocco. Per me la favorita la Francia. Inter-Napoli? Sarà un bel test per capire cosa ha significato davvero questa sosta Mondiali per tutti.

Il Napoli può essere addirittura avvantaggiato: primo perché Spalletti sa come gestire una sosta lunga come fatta già in Russia; secondo ha avuto meno giocatori al Mondiale, mentre l‘Inter ne ha avuti parecchi apparsi in difficoltà come Brozovic e gli altri. Il Napoli può dare un segnale di dominio importante contro l’Inter.

Questo campionato, mettendo insieme i pezzi, sembra disegnato per un successo degli azzurri. La reale anti-Napoli nel 2023? La Juve era in grande crescita prima della sosta, ma le incognite sono tante, sia sportive che societarie. Il Milan a me intriga sempre, fa un buon calcio e la classifica parla chiaro. Occhio poi anche all’Inter, che può rimettersi in piedi alla prima occasione”.