Adama Traoré non rinnova con il Wolverhampton: il Napoli pensa a lui per il dopo Lozano

Adama Traoré non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Wolverhampton. Dopo l’infruttuoso prestito con il Barcellona, l’esterno spagnolo vuole provare una nuova avventura in una big europea e sono già molti i club che restano vigili su di lui, tra cui il Tottenham e il Napoli, che potrebbe salutare Lozano a giugno e sta pensando a Traoré come possibile sostituto.

Fonte: Il Mattino