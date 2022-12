A. Budel (Dazn): “Zanoli-Bereszynski? Direi di sì ma per l’azzurro solo per un motivo”

L’ex calciatore, commentatore Dazn, Alessandro Budel è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Maradona-Messi? Io mi considero un po’ di parte: sono cresciuto con i poster di Diego in camera ed è grazie a lui che mi sono avvicinato al calcio da piccolo. Giocando col pallone da solo in casa, urlavo solo il suo nome e quello di Van Basten. Maradona è stato il calcio, la pura essenza di questo gioco. Messi è un giocatore super. Anche lui ha segnato la storia del calcio in un’epoca diversa ma il paragone non esiste. Scambio Zanoli-Bereszynski? E’ giusto che Zanoli vada a giocare per maturare e farsi poi trovare pronto in futuro per una squadra importante come il Napoli. In questo momento lo scambio col polacco lo farei. Bereszynski può rappresentare un buon sostituto di Di Lorenzo».

Factory della Comunicazione