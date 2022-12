WOMEN CHAMPIONS – S. Pedersen (centr. Juventus): “Possiamo passare il turno”

Domani sera all’Allianz Stadium, fischio d’inizio ore 21,00, si giocherà per la quinta giornata della Women Champions la sfida Juventus-Zurigo. Alla vigilia della sfida le parole in conferenza stampa la centrocampista bianconera Sofie Pedersen. “Stiamo bene, abbiamo fatto un buon allenamento. Abbiamo visto alcune clip dello Zurigo per prepararci, dalla nostra partita contro di loro ad altre partite. Sappiamo meglio cosa dobbiamo fare rispetto alla partita in Svizzera, siamo pronte”.

Sui miglioramenti con Montemurro: “Siamo migliorate nella gestione della palla, abbiamo visto contro l’Arsenal dove abbiamo dominato nel secondo tempo in entrambe le partite. Se possiamo dominare contro di loro possiamo farlo con chiunque. Questo è importante, se noi abbiamo il pallone l’altra squadra non può farlo. In questo siamo migliorate di più”.

Sull’Allianz Stadium: “Giocare all’Allianz è bellissimo, il campo e i tifosi sono fantastici. Anche Vinovo mi piace per i tifosi, ma giocare in questo stadio è sempre una grandissima esperienza”.

Sul passaggio del turno: “Abbiamo davvero l’opportunità di passare. Dobbiamo vincere queste due partite, ma adesso pensiamo solo a domani. È questa la sfida”.

Fonte: juventus.it