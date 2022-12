TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Raspadori? Un aspetto mi ha stupito dell’ex Sassuolo”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Dalle amichevoli contro Antalyaspor e Crystal Palace, oltre ad aver visto una squadra sempre con la voglia di vincere, c’è stata una grossa pressione, soprattutto contro gli inglesi nella ripresa. Delle alternative oltre Raspadori e Ndombele, bene anche Ostigard, dove ha anche sfiorato la rete personale, giocatore che sarà utile a Spalletti. L’ex Sassuolo (Raspadori) si sapeva delle sue qualità tecniche, ma non si conosceva la sua versatilità tattica e nel ruolo di mezz’ala potrà essere importante, soprattutto contro avversarie che si chiudono in difesa. Il giovane Barba? Può ricoprire il ruolo di difensore centrale, ma anche di terzino destro. Ha ampi margini di crescita e il fatto che assieme al resto della Primavera si sia allena in Turchia con la prima squadra. Infine il mercato, penso che sia più semplice l’arrivo di Contini, nel caso che Sirigu non dia garanzie fisiche. Per il resto, sullo scambio Bereszyński-Zanoli, penso che non sarà semplice, per via degli ingaggi che i due club dovranno pagare per sei mesi. Mentre Demme, se dovesse avere la certezza di non essere utile alla causa, potrebbe essere ceduto nella sessione di Gennaio”.

