Scotto: “L’operazione Bereszynski? Ecco quali potrebbero essere gli incroci di mercato”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della sera. «L’operazione Bereszynski? Vedremo se si può fare, in uno scambio con Zanoli, in prestito alla Samp, e Contini che tornerebbe in azzurro, con Sirigu che potrebbe andare via, visto che è corteggiato dalla Salernitana. Con Sirigu via, peraltro, si libererebbe un posto in lista proprio per il polacco, visto che Contini è cresciuto nel Napoli. Per le informazioni che ho i nomi caldi sono proprio quelli di Zanoli e Contini, non so se verrà veramente il terzino polacco che, effettivamente, fornirebbe maggiori garanzie da vice-Di Lorenzo rispetto al giovane Zanoli. Demme? Per ora non si muove, il Napoli non intende partecipare al pagamento dell’ingaggio. Un rischio Contini come vice-Meret? Forse sì, però è anche vero che Sirigu non ha mai giocato ed è stato spesso infortunato. Vedremo…”.

