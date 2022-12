Savino, ex azzurro: “Mi meraviglierebbe se sia Sirigu che Demme scegliessero di andare via”

L’ex calciatore del Napoli, Alberto Savino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della sera. «Bereszynski sarebbe un’operazione intelligente per il Napoli, ed anche a Contini darei fiducia, ormai è un ragazzo che ha fatto le sue esperienze ed è un buon secondo. Del resto sui ragazzi cresciuti nel vivaio o ci credi oppure è inutile insistere. E lui ha fatto un’ottima gavetta. Piuttosto mi meraviglierebbe molto se sia Sirigu che Demme scegliessero di andare via per giocare. Capisco forse Sirigu, che ha vinto qualcosa in Francia, ma sino ad un certo punto. Io se fossi in loro resterei a Napoli anche giocando poco, perchè in questo momento la squadra può vincere il titolo e quindi potrebbero restare nella storia»

