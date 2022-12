Raul Albiol: “Questione di difesa…è la casa dei centrali!”

Raul Albiol, ex difensore del Napoli, ritorna a Napoli per l’amichevole che opporrà gli azzurri al Villarreal. Ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del rapporto con la città, dell’ importanza che essa ha avuto nella crescita dei suoi figli, ed ha parlato anche della casa: “Quando mi hanno dato la notizia sono stato felicissimo, e a casa ancora di più. Di solito la famiglia non viaggia mai con me quando vado a giocare ma per questa partita si fa un’eccezione: “Andiamo tutti!” mi hanno detto a casa, e così sarà. Sono stati 6 anni meravigliosi, quando partimmo piangevano tutti, per loro Napoli è stata la cosa più bella della loro vita”.

Factory della Comunicazione

Lei aveva affittato la casa di Ciro Ferrara. «Sì, e l’ho lasciata a Koulibaly».

Sa chi ci vive ora? «No».

Kim.«Non ci credo, solo centrali! Si vede che il proprietario giocava in difesa. Quando l’affitta mette fuori il cartello “Astenersi centravanti, veri o falsi”».