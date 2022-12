Qatar 2022 – Francia/Marocco 2-0, la finale è dei transalpini

La finale di Qatar 2022, che si giocherà domenica, sarà Argentina/Francia. La nazionale di Deschamps, infatti, ha battuto il Marocco (sorpresa del torneo) per 2-0. Parte bene la formazione nord africana, ma sono i Bleus a passare subito in vantaggio con Theo Hernandez che insacca in acrobazia. Giroud colpisce il palo, mentre sul finire del primo tempo El Yamiq va vicino al pareggio marocchino. Nella ripresa, il Marocco ci prova, ma la Francia resiste. A Kolo Muani bastano appena 40″ dal suo ingresso per raddoppiare e segnare la rete del 2-0. E’ la rete che chiude la gara e consegna ai francesi la finale mondiale. Il tabellino del match:

FRANCIA-MAROCCO 2-0 5′ Hernandez, 79′ Kolo Muani

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernandez, Tchouaméni, Fofana; Dembelé (79′ Kolo Muani), Griezmann, Mbappé; Giroud (66′ Thuram).

MAROCCO (5-2-3): Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss (22′ Amallah, 78′ Ezzalzouli), Dari, Mazraoui (46′ Attia Allah); Ounahi, S. Amrabat; Ziyech, En-Nesyri (66′ Hamdallah), Boufal (66′ Abukhlal).

ARBITRO: Ramos

AMMONITI: Boufal (MAR)