Prosegue la “maledizione” per Pogba e il Napoli si allontana

In casa Juventus, mentre si attende il rientro dei nazionali argentini Paredes e Di Maria e del francese Rabiot, prosegue la preparazione a Vinovo, in vista del ritorno in campionato. Il 4 Gennaio ci sarà la trasferta di Cremona, partita non semplice, contro una squadra alla ricerca dei punti salvezza. Per Allegri, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti anche ieri Paul Pogba, come riporta il CdS, ha assistito l’allenamento dei compagni e la sensazione è che il suo rientro in campo sarà rimandato. Quindi tra le sfide salterà anche la trasferta del 13 Gennaio contro il Napoli al “Maradona” e perciò ci sarà da attendere tra il match di Coppa Italia o una tra Atalanta e Monza. Nel frattempo l’ex United augura, attraverso una video-chiamata buona fortuna alla Francia che stasera giocherà contro il Marocco: «Insieme! Io sono con voi. Vi do tutta la mia forza. Tutta la mia forza a questo gruppo. Questo è il mio gruppo, quelli sono i miei ragazzi» in attesa di tornare presto in campo.

