Pochesci, all: “Spalletti è il fuoriclasse che non sbaglia una virgola; occhio alla Juve, certe situazioni compattano”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sandro Pochesci, allenatore.

Factory della Comunicazione

“Napoli? Spalletti ha sempre usato il 4231, l’ha fatto in Russia e con l’Inter. Su questo devo dire una cosa: l’unico fuoriclasse che non sbaglia una virgola è Spalletti, sono sicuro che troverà la giusta soluzione. Quale metodo per mantenere la concentrazione alta? Bisogna lavorare sulla determinazione e sulla cattiveria agonistica, lasciate perdere il fato. Il Napoli sta dimostrando tanto nel gioco, nella qualità dei singoli, Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro. Il mondo del calcio fa capire che chi sa di calcio sa come muoversi e il Napoli l’ha fatto sulla filosofia dell’allenatore, con giocatori che sanno lavorare sodo. Spalletti crea gioco, crea calciatori, crea vittorie. A Roma si è inventato il falso nueve, purtroppo il suo carattere l’ha reso antipatico. Bisogna premiare la carriera, a me piace anche Conte, anche se parlano di pessimo carattere. Il primo a essere chiamato a Torino dopo la partenza di Conte è stato Spalletti. Non è andato perché la Juve è una storica rivale della Roma. Si dice che Allegri sia stato consigliato da Spalletti, non so se è leggenda o realtà.

Le avversarie del Napoli? Non possono dire che sia finito il campionato, adesso il Napoli ha due partite importanti, non deve perdere le prossime due importanti gare. La Juventus può dare fastidio. Per quello che succede intorno può rafforzarsi, i calciatori in queste situazioni si compattano. Io mi sono trovato in situazioni in cui le società erano in fallimento e ci siamo uniti. Il calcio non è un mestiere come gli altri, lo si fa per passione, si parte da bambini e poi diventa un lavoro. I calciatori oggi devono guadagnare un po’ di meno, non possiamo chiedere aiuto al Governo quando ci sono altri settori in difficoltà. Perché dobbiamo giocare contro squadre che non hanno soldi, spendono soldi per calciatori che non posso pagare e chiedono aiuto?