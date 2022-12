P. Bargiggia: “Dal Napoli mi aspetto una continuità di gioco e di risultati”

Ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, che si è espresso sul Napoli di Spalletti, sulla ripresa del campionato di Serie A

Il Napoli è chiamato a confermare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione, con gli impegni ravvicinati nel giro di 10 giorni contro Inter e Juventus: che ripresa ti aspetti dagli uomini di Spalletti?

Dal Napoli mi aspetto una continuità di gioco e di risultati e non vedo perché ciò non debba accadere. È vero che c’è stata la sosta che ha fermato il loro cammino veloce, ma come per gli Azzurri lo stop c’è stato anche per tutte le altre squadre che inseguivano. Un concetto ancora di più valido se si pensa che le principali inseguitrici avevano più nazionali impegnati in Qatar rispetto agli uomini di Spalletti. Poi, potrà succedere di tutto, ma a rigor di logica il Napoli non ha ragioni per frenare la cavalcata. Ad ogni modo, qualora qualcosa non dovesse andare bene nella ripresa del campionato, nel ritiro turco lo staff del Napoli sta già pensando ad un eventuale piano B tattico, con un inedito 3-4-2-1. Spalletti non lo ha ripetuto nell’amichevole con il Crystal Palace, ma questo schema resta un’opzione di backup per evitare di fare passi falsi qualora le avversarie prendano le misure alla capolista.