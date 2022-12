Il Marocco ci crede: arrivi in semifinale in un mondiale e pensare positivo non solo è logico, ma fa anche bene. La Francia crede in se stessa e questa non è una novità: è la famosa grandeur, che ha prodotto successi importanti, ma anche cadute clamorose. Lo stadio sarà tutto per il Marocco, sostenuto da migliaia di tifosi di casa, sbarcati grazie a 30 voli charter nell’emirato e da quelli di stanza in Qatar, in nome della nazione araba. Fonte: Il Mattino.

