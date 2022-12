Napoli-Sampdoria, proseguono i contatti. A. Moggi paragona Zanoli ad un mostro sacro del passato

In casa Napoli si tornerà oggi ad allenarsi, dove si prepareranno gli ultimi test amichevoli contro Villarreal e Lille, ma sullo sfondo c’è il mercato. Secondo il CdS, il club azzurro prosegue i suoi contatti con la Sampdoria per lo scambio Bereszynski-Zanoli. La società di De Laurentiis è alla ricerca di un vice Di Lorenzo e dare al classe 2000 la chance di trovare continuità e diventare uno dei più forti del suo ruolo. Ieri a Radio Kiss Kiss le parole del ragazzo di Carpi Alessandro Moggi: “Zanoli? Uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Sulla Samp io non parlo di mercato. Il ragazzo sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo e per questo deve crescere e giocare. Un grande operatore di mercato mi ha detto che può diventare un potenziale come Maldini”. Quando si dice avere le idee chiare, ma ad oggi Spalletti non vorrebbe la sua cessione, però le vie del mercato sono infinite.

