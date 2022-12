Millocca, ag.: “Simeone poteva avere una chance con la Nazionale se avesse giocato con più continuità a Napoli”

Claudio Millocca, agente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Siamo molto emozionati perché è da diversi anni che l’Argentina colleziona vittorie importanti. Certo, mi aspettavo di stare tra le prime 4, ma ora siamo in finale e saranno guai per chi dovrà giocare contro di noi. Bisogna smetterla di comparare Messi e Maradona, noi siamo felici che entrambi siano argentino, uno è il mago del calcio e l’altro sta dimostrando di essere il migliore. Messi è sereno, un leader. Pure se dovessero raggiungere gli stessi traguardi non comparerei Messi e Maradona. Volevamo giocare una partita in questo mondiale: contro il Brasile. Lo conosciamo, lo sappiamo affrontare per noi era più pericoloso affrontare la Croazia che il Brasile. Arriviamo a questa finale con un gruppo rinnovato e agguerrito per quella finale persa contro la Germania in cui Higuain e Messi sbagliarono.

Mac Allister è figlio d’arte, giocava al Boca e poi è andato in Inghilterra, ma è esploso perché chi aveva il posto da titolare si era infortunato.

Simeone poteva avere una chance di giocare con la Nazionale se avesse giocato con più continuità a Napoli.

In finale preferirei giocare con la più forte, con la Francia”.

